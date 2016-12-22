Глава Мордовии Владимир Волков встретился с Министром образования РФ Ольгой Васильевой

Вчера, 21 декабря, в Москве состоялась рабочая встреча главы РМ Владимира Волкова и Министра образования РФ Ольги Васильевой.

В ходе встречи обсуждались важные вопросы развития сферы образования в республике, участия Мордовии в федеральных программах, взаимодействия по подготовке региона к ЧМ-2018.

В частности, речь шла о планах по возведению новых школ в Краснослободске и г. Рузаевке, а кроме того, о строительстве и капитальном ремонте студенческих общежитий в рамках подготовки к ЧМ-2018. Обсуждались проблемы обеспечения жильем детей-сирот и выделения дополнительных средств из федерального бюджета на развитие парка школьных автобусов. Владимир Волков поблагодарил Ольгу Васильеву за поддержку важнейших проектов в образовательной сфере, ранее реализованных в республике и пригласил посетить Мордовию с рабочим визитом.

В этот же день Глава республики провел встречи с заместителями Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Еленой Сиэррой и Никитой Стасишиным. Обсуждались вопросы реализации в регионе программы "Жилье для молодой семьи", а также строительства социальных объектов в микрорайоне "Юбилейный" - детских садов и поликлиники.

Источник: izvmor.ru