В Саранске житель Ульяновской области сбил пешехода на "зебре"

В Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на улице Косарева, где автолюбитель из Ульяновской области на "Опеле" совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по "зебре".
В результате ДТП пострадавшей понадобилась помощь медиков. Водитель трезв.
Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.
Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.
Источник: Госавтоинспекции Мордовии