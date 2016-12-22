В Саранске житель Ульяновской области сбил пешехода на "зебре"

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Косарева, где автолюбитель из Ульяновской области на "Опеле" совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по "зебре".

В результате ДТП пострадавшей понадобилась помощь медиков. Водитель трезв.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии