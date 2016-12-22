Жителя Саранска "развели" на 10 тысяч рублей при продаже дивана на Avito

В МВД Мордовии обратился 61-летний уроженец Саранска с заявлением о мошенничестве.

В ходе проверки определено, что пенсионер разместил объявление о реализации дивана на Avito. В контактных данных он указал личный номер мобильного телефона, на который через некоторое время перезвонил неизвестный. Человек согласился приобрести у него мебель и предложил осуществить предварительную оплату на банковскую карту, попросив при этом продиктовать ее номер, а кроме того, персональные сведения.

Получив необходимую информацию, правонарушитель подключил услугу "мобильный банк" и перевел со счета пострадавшего 9898 рублей. Позже, проверяя баланс, пожилой мужчина выявил отсутствие не только лишь переведенных неизвестным денег, но и своих сбережений. Он попытался дозвониться до потенциального покупателя, который должен был приехать за диваном, но мобильный телефон был недоступен.

На данный момент сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, нацеленных на установление и задержание неизвестного.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия