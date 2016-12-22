Владимир Волков обсудил с гендиректором Технопарка Мордовии планы на 2017 год

Состоялась рабочая встреча главы Мордовии Владимира Волкова с гендиректором АУ "Технопарк-Мордовия" Виктором Якубой. Стороны обговорили вопросы дальнейшего развития Технопарка как ключевого объекта инновационной инфраструктуры РМ.

Виктор Якуба сообщил, что Технопарк Мордовии занял 7-е место в Национальном рейтинге технопарков России. Отметим, что участие в рейтинге приняли более 100 технополисов. По некоторым показателям, например, по количеству выданных патентов в расчете на численность резидентов технопарк обошел почти всех участников.

В ходе рабочей встречи рассматривались вопросы, связанные с работой основных объектов Технопарка в следующем году. В частности, планируется, что будет аттестован Центр проектирования инноваций.

Кроме того, речь шла об укомплектовании Инжинирингового центра волоконной оптики и оптоэлектроники высокотехнологичным оборудованием. Эту работу также планируется завершить в 2017 году.

Источник: e-mordovia.ru