В Мордовии ВАЗ попал под фуру: погиб 14-летний мальчик, водитель — в реанимации

В Рузаевском районе произошло смертельное ДТП.

Происшествие случилось на магистрали Н. Новгород – Саратов, где шофер на вазовской "девятке" вылетел на встречку и столкнулся с большегрузом.

В результате ДТП погиб 14-летний мальчик, ехавший в легковом авто, а водитель доставлен в реанимацию.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии