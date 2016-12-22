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Жителю Мордовии дали условный срок за пьяные прогулки по ночам

Жителю Мордовии дали условный срок за пьяные прогулки по ночам

Житель Мордовии Иван Шабров понес наказание за то, что регулярно нарушал установленные судом ограничения. Как сообщили в прокуратуре Мордовии, молодой человек, несмотря на запрет, часто находился вне дома после 22 часов в нетрезвом виде. За это он несколько раз привлекался к административной ответственности. Кроме того, в течение года Шабров регулярно не приходил на регистрацию в ОВД.

Ардатовский районный суд приговорил 26-летнего молодого человека к 7 месяцам заключения условно с испытательным сроком 1 год.

Как сообщалось ранее, в Чувашии вынесли окончательный приговор Александру Никитину, который организовал финансовую пирамиду и с ее помощью обманывал жителей Мордовии. Приговором Ленинского районного суда мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Следующие 4,5 года он проведет в исправительной колонии общего режима.