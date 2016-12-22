Жителю Мордовии дали условный срок за пьяные прогулки по ночам

Житель Мордовии Иван Шабров понес наказание за то, что регулярно нарушал установленные судом ограничения. Как сообщили в прокуратуре Мордовии, молодой человек, несмотря на запрет, часто находился вне дома после 22 часов в нетрезвом виде. За это он несколько раз привлекался к административной ответственности. Кроме того, в течение года Шабров регулярно не приходил на регистрацию в ОВД.

Ардатовский районный суд приговорил 26-летнего молодого человека к 7 месяцам заключения условно с испытательным сроком 1 год.

Как сообщалось ранее, в Чувашии вынесли окончательный приговор Александру Никитину, который организовал финансовую пирамиду и с ее помощью обманывал жителей Мордовии. Приговором Ленинского районного суда мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Следующие 4,5 года он проведет в исправительной колонии общего режима.