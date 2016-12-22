Глава Мордовии Владимир Волков поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил с Днем энергетика всех работников отрасли. Текст поздравления опубликован на официальном сайте главы РМ.

"Энергетический комплекс по праву считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей экономики, развитию которой традиционно уделяется приоритетное государственное внимание. Современное поколение энергетиков Мордовии достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников, обеспечивая надежное и безопасное функционирование энергетического комплекса, создавая условия для роста промышленного производства, делая жизнь каждого человека ярче и теплее.

Перед энергетиками Мордовии стоят масштабные задачи, связанные, в том числе, с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года. На первый план выходит энергетическая и экологическая безопасность, а также бюджетная эффективность. Но главным результатом по-прежнему должна оставаться высокая оценка вашего труда потребителями, своевременная подготовка предприятий и объектов социальной сферы к осенне-зимнему сезону и бесперебойное электроснабжение населения. Уверен, ваш высокий профессионализм позволит справиться со всеми поставленными перед вами задачами", - сказано в поздравлении.

Источник: e-mordovia.ru