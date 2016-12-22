На турнир по дзюдо в Атюрьево приехали более 60 спортсменов

Традиционные соревнования по дзюдо на призы главы МВД Чувашской республики Сергея Неяскина прошли в Атюрьеве. Для участия в них приехали более 60 спортсменов из Саранска, Инсарского, Торбеевского, Зубово-Полянского и Атюрьевского районов Мордовии.

Победителями турнира стали местные дзюдоисты - Роман Моргунов, Максим Ташкаев и Сергей Ведянов. Этим они несказанно порадовали собравшуюся публику.

Все участники турнира остались крайне довольны его организацией, за что выразили благодарность администрации района.

Как сообщалось ранее, в Мордовии прошел республиканский чемпионат по тяжелой атлетике. Участие в нем приняли спортсмены со всей республики, а победители определялись в 15 весовых категориях.

Источник: izvmor.ru