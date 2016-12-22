Хозяина загоревшегося дома в Атемаре спас участковый

Стали известны подробности пожара, который произошел в одном из частных домов села Атемар Лямбирского района. Инцидент случился по адресу улица Новая, дом 6. В результате пожара дом был практически полностью уничтожен. К счастью, в огне не погиб владелец дома – 63-летний мужчина. Его спас местный участковый.

Первым пожар заметил глава администрации села. Он сразу сообщил в пожарную охрану и местному участковому, капитану полиции Сергею Ильдеркину, который по счастливой случайности находился неподалеку от места ЧП. Приехав на место пожара, сотрудник полиции узнал, что в доме находятся люди.

Ильдеркин дважды входил в дом, так как помещение было в дыму. Со второй попытки он нашел хозяина, который лежал на полу, и вытащил его наружу. Пострадавший находится в больнице, у него диагностировано отравление угарным газом. К сожалению, спасти знакомую хозяина горевшего дома не представлялось возможным.

Источник: izvmor.ru