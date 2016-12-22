В Саранске до 15 января снизили температуру горячей воды в кранах

С 20 декабря 2016 года по 15 января 2017-го в некоторых домах Саранска снизится температура горячего водоснабжения. Об этом сообщили в саранском расчетном центре.

Под снижение попадут следующие адреса:

ул. Большевистская, д. 94,98;

ул. Демократическая, д. 120;

ул. Полежаева, д. 97,99,101,101а,103,105;

ул. Пролетарская, д. 79,81,81а,83;

ул. Терешковой, д. 4,8,10.

Данная мера связана с аварийными работами на "СаранскТеплоТранс".

Как сообщалось ранее, глава Октябрьского района Саранска Сергей Мальченков доложил мэру города Петру Тултаеву о проблемах в новостройках в микрорайоне "Восточный". Несмотря на то, что люди лишь недавно получили здесь жилье, они уже столкнулись с массой проблем.