Воссозданный образ Спаса Нерукотворного доставили в Саранск

В студенческий храм святой великомученицы Татианы в Саранске привезли образ Спаса Нерукотворного. До революции 1917 года именно эта икона была главной святыней уездного Саранска. Однако в тяжелые времена тот образ был утерян.

Новый образ Спаса по образцу старой святыни написали в Украине. Великолепный образ написан в традиционном византийском стиле, особенность которого – яркий золотой фон. Новый образ Спаса Нерукотворного был изготовлен специально для будущего студенческого храма. Отметим, что пока церковь святой Татианы - домовая, размещается в одном из учебных корпусов МГУ им. Огарева. Несмотря на то, что новый храм существует лишь в проекте, жители Саранска верят, что он воплотится в жизнь.

Источник: izvmor.ru