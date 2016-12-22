На серебряных монетах к ЧМ-2018 увековечат саранский собор Федора Ушакова

К чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого также примет и Саранск, Банк России выпускает памятные монеты. Среди них — серебряные монеты номиналом в три рубля, сообщили в пресс-службе банка.

На обороте этих монет находятся изображения, посвященные городам-хозяевам мундиаля: Екатеринбургу с домом Н.И. Севастьянова, Казани со скульптурой дракона Зиланта, Калининграду с Кафедральным собором и Саранску с Кафедральным собором святого праведного воина Феодора Ушакова. Тираж каждой монеты – 24 тысячи штук. Нет сомнений в том, что монеты будут настоящим произведением ювелирного искусства и станут крайне популярны в среде нумизматов.