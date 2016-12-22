Чемпионат Мордовии по легкой атлетике пройдет 24 и 25 декабря в Саранске

В Мордовии 24 и 25 декабря состоится чемпионат республики – Кубок И. Фатькина по легкой атлетике в помещении. Соревнования будут проходить в СК "Мордовия" в Саранске.

В рамках чемпионаты спортсмены будут выявлять лучших из лучших в метании молота, толкании ядра, прыжках, беге с барьерами, а также беге на короткие и средние дистанции.

Как сообщалось ранее, традиционные соревнования по дзюдо на призы главы МВД Чувашской республики Сергея Неяскина прошли в Атюрьеве. Для участия в них приехали более 60 спортсменов из Саранска, Инсарского, Торбеевского, Зубово-Полянского и Атюрьевского районов Мордовии.

Все участники турнира остались крайне довольны его организацией.