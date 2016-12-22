В Саранске сбили пешехода: водитель скрылся с места ДТП

В Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на улице Невского, где неизвестный водитель, управляя неустановленной маркой автомобиля, совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшую с переломами госпитализировали. Водитель скрылся с места аварии, однако оперативно был задержан сотрудниками полиции.
В отношении правонарушителя был составлен административный материал.
Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.
Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.
Источник: Госавтоинспекции Мордовии