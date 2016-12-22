Житель Мордовии ответит за кражу имущества из частного дома

В МВД Мордовии обратилась 76-летняя жительница села Кечушево с заявлением о краже имущества из ее дома.

По словам пенсионерки, дом ей достался по наследству, и живет она в нем практически только в летний сезон, все остальное время за ним присматривает соседка. В канун новогодних праздников женщина приехала в деревню и, подойдя к дому, выявила, что дверной замок сорван, а в комнатах отсутствуют личные вещи.

Работники полиции в течение дежурных суток определили и задержали подозреваемого. Им выявился многократно судимый, в том числе за кражи с проникновением 68-летний уроженец соседнего села. Все похищенное правоохранители выявили по месту жительства задержанного.

В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия