В Мордовии назвали победителей "Фестиваля отрядной песни"

Конкурс "Фестиваль отрядной песни" прошел в Мордовии в стенах МГУ им. Огарева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Участие в конкурсе приняли 10 отрядов. Победителей выбирали в пяти номинациях.

Победу в номинации "РЭП исполнение" завоевал СПО "Первоцвет" МГУ им. Н.П. Огарева. В номинации "Песни под гитару. Туристские песни" первое место заняли представители педотряда "Единение" СКИ РУК. Они же стали стали лучшими в номинации "Оригинальный жанр". Лучшими в номинации "Эстрадный вокал" были признаны представители отряда "Подросток" ИСИ, а в номинации "Авторская песня" - отряды "Легенда" и "Единение".

Источник: mrsu.ru