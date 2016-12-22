В Мордовии ВАЗ слетел в кювет: есть пострадавший

В Мордовии произошло ДТП.
Инцидент случился на 291-м километре трассы Н.Новгород – Саратов, где шофер ВАЗа не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП пострадал водитель, которому понадобилась помощь медиков. Шофер трезв.
Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.
Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.
Источник: Госавтоинспекции Мордовии