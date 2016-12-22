Прокуратура Мордовии борется с продажей алкоголя в Интернете

На территории Мордовии продолжается борьба с незаконной продажей алкоголя по Интернету. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, в Кочкуровском районе выявили сайты, где алкогольную продукцию можно приобрести дистанционным способом в любое время дня и ночи.

В Кочкуровский районный суд направлено 4 заявления с требованием признать информацию, размещенную на сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ.

Как сообщалось ранее, прокуратура Кадошкинского района Мордовии провела проверку в отношении районной полиции, точнее, тех ее отделов, которые отвечают за работу с несовершеннолетними. Оказалось, что индивидуальная работа с подростками не всегда проводится надлежащим образом.

Источник: prokrm.ru