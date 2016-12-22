Жительницу Саранска "развели" в "Одноклассниках" на 2,8 тысячи рублей

В МВД Мордовии обратилась 28-летняя уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Пострадавшая объяснила полицейским, что деньги были списаны со счета ее мобильного телефона после общения в социальной сети с якобы коллегой.

Как выяснили правоохранители, пострадавшей на веб-сайте "Одноклассники" пришло сообщение от подруги, которая просила прислать ей номер телефона, аргументировав тем, что ее мобильный телефон сломался, и она восстанавливает контактные сведения. Пострадавшая, будучи уверенной, что общается с собственной коллегой, выполнила ее просьбу. Затем на ее номер телефона стали приходить смс-сообщения с кодами, которые она также сообщила в личной переписке "коллеге". Через несколько минут на телефон пострадавшей поступила информация о списании с ее счёта 2804 руб.

Предположив, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению мошеннических действий.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия