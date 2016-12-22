Зоотехников и ветеринаров Мордовии учат повышать молочную продуктивность животноводства

В Мордовии проходит семинар со специалистами зоотехнической и ветеринарной служб сельхозпредприятий, которые производят молоко. В рамках мероприятия собравшиеся искали пути повышения молочной продуктивности животноводства в регионе-13.

Всего в программе семинара запланировано 5 выездов на практические занятия в районы республики. Отдельно внимание уделяется не только проблемам, с которыми приходится сталкиваться при организации молочного производства, но и проблемам и путям их решения.

Представителей районов на семинаре ознакомили с комплексом ветеринарных мероприятий для увеличения молочной продуктивности животных, а также новациями в воспроизводстве, кормопроизводстве и кормлении КРС в зависимости от физиологического состояния животных.

Источник: izvmor.ru