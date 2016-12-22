В Мордовии осудили гостя из Нижегородской области, который избил местного жителя

Мужчину из Нижегородской области осудили в Мордовии за избиение местного жителя. Сергей Инкин был признан виновным в нанесении тяжелых травм.

Как сообщили в прокуратуре Мордовии, Инкин, находясь в селе Андреевка Большеигнатовского района, поссорился с местным жителем. Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемый нанес пострадавшему несколько ударов кулаком в голову.

По решению Большеигнатовского суда Инкин следующие 2 года и 8 месяцев проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии Сергей Макаров, признанный виновным в убийстве семьи из деревни Манаково, не будет сидеть в тюрьме, а отправится на принудительное лечение.