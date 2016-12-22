Родители Саранска отдают предпочтение традиционным именам для своих детей

В Мордовии определили самые популярные имена, которыми родители называли своих детей в 2016 году. Как сообщили в саранском ЗАГСе, мальчиков в столице Мордовии чаще всего называли Артем, Александр и Максим, девочек - Викторией, Полиной и Анастасией.

Как видим, жители Саранска стараются не попадать под "новомодные" веяния и не называть своих чад старинными именами или же именами персонажей игр, киногероев и т.д.

Как сообщалось ранее, за 11 месяцев 2016 года в Мордовии родились 4102 ребенка. Это на 257 новорожденных больше, чем за аналогичный период в 2015 году. Такие данные сообщили в саранском ЗАГСе.