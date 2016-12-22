В новом храме святого Николая Чудотворца в Ковылкинском районе отслужили первую литургию

Новый православный храм в честь святого Николая Чудотворца открылся в селе Токмово Ковылкинского района Мордовии. Первая литургия здесь состоялась как раз в день памяти святого.

На первую литургию в новую церковь пришли более 50 прихожан, в том числе ученики местной средней школы. Стоит отметить, что работа над храмом еще не совсем окончена – предстоит облагородить территорию вокруг него и завершить отделку.

"Так получилось, что у храма не было спонсоров, благодетелей - он построен на подлинно народные деньги, на пожертвования. Теперь необходимо закончить отделку церкви и благоустроить территорию вокруг храма, подготовиться к его освящению. Мы надеемся на помощь прихожан и всех добрых неравнодушных людей", - сообщили в Саранской епархии.

Источник: izvmor.ru