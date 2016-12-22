В Саранске разыскивают парней, укравших одни штаны на троих

Полиция Саранска разыскивает троих юношей, которые подозреваются в краже из магазина "Спортмастер" в ТЦ "Макс" по ул. Гагарина. В МВД Мордовии сообщили, что 9 декабря в промежуток с 19:45 до 20:00 парни украли мужские спортивные брюки.

Приметы подозреваемых: первому на вид 18-20 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, был одет: темно-синяя матерчатая куртка, темные штаны, на голове была надета вязаная шапка в оранжево-белую полоску, на ногах кроссовки.

Второму на вид 18-20 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, был одет в драповое полупальто черного цвета, темные штаны, при себе имел рюкзак серого цвета.

Третьему на вид 18-20 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см. Был одет: темно-синяя болоньевая удлиненная куртка с капюшоном с меховой опушкой, темные штаны, на голове вязаная шапка темного цвета с рисунком белого цвета, на ногах кроссовки.