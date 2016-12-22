В 2016 году в Саранске родилась 51 двойня

За 11 месяцев 2016 года в Мордовии на свет появилась 51 двойня и одна тройня. Такие данные сообщила начальник Управления ЗАГС администрации Саранска Татьяна Куприянова.

Для сравнения, за аналогичный период 2015 года на территории столицы РМ родились 34 двойни и ни одной тройни. Специалисты также подчеркивают, что в 2016 году в Саранске родилось больше мальчиков, чем девочек (51% против 49%).

Как сообщалось ранее, всего за 11 месяцев 2016 года в Мордовии родились 4102 ребенка. Это на 257 новорожденных больше, чем за аналогичный период в 2015 году, сообщили в саранском ЗАГСе. Таким образом, в регионе зафиксирован прирост рождаемости.