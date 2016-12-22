Трое призывников из Мордовии добились разрешения на прохождение альтернативной службы

Сразу 7 призывников из Мордовии обратились в районные призывные комиссии с просьбой заменить им военную службу альтернативной гражданской. Положительное решение комиссии было вынесено в отношении трех юношей. Остальным все же придется пройти военную службу, сообщил военный комиссар Мордовии Игорь Тихомиров

Весной 2017 года юноши, которым позволили пройти альтернативную службу, отправятся за пределы Мордовии. Призывники будут работать санитарами в психиатрических клиниках, на почте и в прочих учреждениях, где могут принести пользу обществу.

Как сообщалось ранее, в Мордовии подведены итоги осенней призывной кампании 2016 года. На службу в армию отправлено свыше 1000 человек. Установленная для Мордовии штабом Центрального военного округа норма выполнена на 100%.