В Саранске трактор задел ковшом "Шевроле"

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на ул. Полежаева, где снегоуборочный трактор задел ковшом "Шевроле".

В результате ДТП иномарка получила легкие повреждения. Сведения о пострадавших отсутствуют. Подробности происшедшего выясняются.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.