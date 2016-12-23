В Саранске выберут самые нарядные автобусы и троллейбусы

Мэрия Саранска вместе с Транспортным управлением проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление салона общественного транспорта.

В конкурсе примут участие около 30 экипажей транспортных средств в четырех номинациях.

Комиссия определит по 2 победителя в каждой номинации. Будет оцениваться наличие новогоднего дизайна салона в выдержанном сценарном плане, создание праздничной атмосферы при работе на маршруте, а кроме того, мнение пассажиров. Все без исключения победители получат от администрации почетные грамоты и денежные презенты.

Как отметили в мэрии, салоны транспортных средств в основном украшаются силами самих членов экипажей — водителей и кондукторов.

Источник: mordovmedia.ru