В Саранске прошла операция "Маячок"

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии совместно со станцией скорой медицинской помощи организовали на дорогах Саранска профилактическое мероприятие "Маячок".

Главная цель мероприятия – напомнить автовладельцам о необходимости предоставления права преимущественного проезда машинам специального назначения, которые торопятся оказать помощь гражданам. Согласно ПДД, заметив авто с указанными признаками, шофер обязан обеспечить ему преимущество: упустить на перекрестке либо снизить скорость и прижаться к обочине, уступая дорогу.

В течение нескольких часов представители полиции и медики на дорогах Саранска вместе наблюдали за соблюдением ПДД участниками дорожного движения. В большинстве случаев шоферы, услышав специальный звуковой сигнал, дисциплинированно и незамедлительно освобождали полосу движения, уходили к краю дороги, для того чтобы пропустить спецтранспорт, однако встречались и нарушители.

Профилактические мероприятия, направленные на пресечение указанных правонарушений, сотрудники Госавтоинспекции будут проводить и дальше.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия