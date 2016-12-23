В Мордовии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже батарей из дома культуры

Полиция Мордовии раскрыла кражу металлических труб отопления из помещения недействующего дома культуры в Дубенском районе.

Правоохранители определили, что к совершению данного правонарушения причастны 36-летний местный житель и его 64-летний отец.

Согласно предварительным сведениям, мужчины проникли на территорию здания и украли 350 кг металлических комплектующих. Похищенное сын сложил на заднем дворе своего дома.

По данному факту проводится проверка, устанавливается сумма причиненного ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия