Мужчина пытался из Саранска отправить почтой автомат Калашникова

Житель Саранска пытался отправить по почте автомат Калашникова.

Чрезвычайное происшествие произошло 16 декабря. Неизвестный мужчина предпринял попытку отправить огнестрельное оружие в посылке. Но работник транспортной компании, действуя по инструкции, попросил клиента раскрыть коробку, для того чтобы осуществить осмотр во исполнение требований законодательства. Внутри посылки обнаружился автомат Калашникова.

На территорию транспортной компании была немедленно вызван наряд полиции. Детали происшествия выясняются.

Источник: info-rm.com