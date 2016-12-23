Рынок Форекс. Чем опасна торговля на новостях?

Основная проблема, с которой сталкиваются все торговцы на новостях – это сложности в прогнозировании степени изменяющейся цены. То есть понять направление движения валютных котировок после выхода конкретной статистики или публикации новости не сложно. Но вот узнать, на сколько эти котировки изменятся – практически нереально. Из-за этого риски инвестора существенно растут, вплоть до того, что многие игроки теряют все свои средства. Впрочем, торговля может быть и не такой опасной, если выбрать подходящую торговую стратегию и грамотно подойти к совершению сделок.

Итак, для начала игрок, выбравший для работы фундаментальный тип анализа, должен понимать, из какого источника к нему поступили новости, чтобы определить их степень риска. Ведь, как известно, именно новости оказывают огромное влияние на инвестиционное настроение трейдеров во всем мире. Но здесь стоит учитывать, что не все новости ожидаемые. Есть и информация, которая всплывает совсем неожиданно, тем самым увеличивая инвестиционные риски трейдера.

Но даже несмотря на высокие риски, трейдер легко может выстроить для себя прибыльную торговую систему, если научится классифицировать новостные поводы и поймет параметры их показателей. Инвесторам, например, особенно важны такие показатели, как рынок недвижимости, уровень ВВП и инфляции, индекс dax30, безработица в той или иной стране и так далее. Не сложно догадаться, что наиболее важными источниками новостей являются ведущие державы мира, в числе которых Китай, ЕС, США и страны со стабильной или быстро растущей экономикой. К ним всегда предъявлялось повышенное внимание со стороны финансистов всего мира.

В соотношении параметров ожидаемого, предыдущего и реального значения экономического показателя также скрывается причина сильных колебаний, которые присутствуют на валютном рынке Форекс. В свою очередь, именно волатильность и является главным фактором, на котором зарабатывают свои деньги трейдеры. Покупая по минимальной цене и продавая на ее пике, удается неплохо зарабатывать за счет объема сделки, даже если амплитуда при этом составляет сотые доли цента.

В числе последних наглядных примеров, когда новости политического характера оказывали сильнейшее влияние на фундаментальный рынок, можно вспомнить президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, когда президентом вопреки мнению большинства аналитиков стал республиканец Дональд Трамп. Мировое финансовое общество незамедлительно отреагировало на данное событие взлетевшими ценами на золото. В дальнейшем же стоимость актива продолжила падение, хотя большая часть экспертов предсказывала обратную реакцию рынка.

Как правило, большая часть новостей, влияющих на инвестиционное настроение валютного рынка, прогнозируются либо очень сложно, либо становятся вообще неожиданными для категории аналитиков. Тем самым forex trading на новостях вынуждает трейдеров принимать высокие риски. Как показывает практика, большинство трейдеров заключают сделки с отложенными ордерами, что особенно актуально для трейдеров, не имеющих возможности совершать сделки и самостоятельно контролировать меняющийся рынок. А расставленные в виде отложенных ордеров сети позволяют идти вашим сделкам в ногу с рынком независимо от его направления движения, реагируя на любые новостные поводы. Так вы обезопасите свой инвестиционный портфель и получите прибыль независимо от запланированных или неожиданных новостей.

Подводя краткий итог, можно сделать закономерный вывод: торговля на новостях действительно несет с собой большие риски и опасна в первую очередь для начинающий трейдеров. Но если грамотно воспользоваться инструментами по установке отложенных ордеров на покупку и продажу, вы сможете существенно уменьшить свои риски и повысить прибыль от торговли на международном валютном рынке Форекс.