Стадион "Мордовия-Арена" должен быть сдан в декабре 2017 года

Глава РМ Владимир Волков посетил заседание координационного совета по подготовке к ЧМ-2018.

"На сегодняшний день готовность главного стадиона Саранска к чемпионату мира составляет 63%. Он должен быть сдан в декабре 2017 года. Активизировалось строительство пассажирского терминала аэропорта. Возводятся гостиницы, дорожная сеть и прочие объекты", - рассказал Владимир Волков.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил эффективную работу республики по подготовке к чемпионату.

"На данный момент ряд работ по временным сооружениям, монолиту и сваям завершен на 100%. Почти на 50% выполнен монтаж внутренних инженерных систем, продолжаются работы по реконструкции тренировочных площадок. Например, на тренировочной площадке на стадионе футбольного клуба "Мордовия" уже установлены четыре световые мачты, идет монтаж металлоконструкций разминочной зоны. Все три тренировочные площадки должны быть сданы в августе 2017 года", - рассказал генеральный директор АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению ЧМ -2018 года" Алексей Плешачков, комментируя итоги заседания координационного совета.

Источник: ТАСС