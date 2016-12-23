Житель Саранска стал жертвой мошенников

В МВД Мордовии обратился уроженец Саранска с заявлением о мошенничестве.

По словам пострадавшего, он решил купить в интернете ноутбук. Вбив в поисковую строку необходимую модель, он обнаружил веб-сайт с низкими ценами, где компьютер стоимостью 70 тыс. рублей можно было купить всего за 9000 рублей.

Списавшись с менеджером магазина на веб-сайте и обговорив сроки доставки, пострадавший заказал два ноутбука, оплатив заранее стоимость одного. Средства он перечислил через платежную систему в счет, который продавец указал в переписке.

Заказанные товары так и не пришли, а все попытки связаться с магазином оказались безуспешны, сайт был удален. По данному факту проводится проверка. Розыск подозреваемых продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия