В Мордовии прошли массовые учения МЧС

На территории Мордовии экстренные службы отработали совместные действия при чрезвычайных ситуациях, возникших вследствие неблагоприятных метеорологических явлений.

В соответствии с легендой, из-за сильного ветра и обильного снегопада произошли порывы ЛЭП на территории 8 районов Мордовии. Без электричества остались 10 населенных пунктов с населением свыше 2000 человек. В 3-х поселках оказалось обесточено оборудование в котельных. Из-за снежных заносов доехать до мест обрыва линий электропередач очень затруднительно.

Помимо этого в районе Первомайска Лямбирского района возник затор длиной свыше 2 километров. В снежном плену оказались до 180 автомобилей, в том числе 10 автобусов пригородного и междугороднего сообщения. Пострадали несколько человек.

Сотрудники МЧС отработали широкий круг вопросов по восстановлению движения на автодорогах, восстановлению энергоснабжения, отопления и эвакуации пострадавших.

В учениях были задействованы 34 человека личного состав и 10 единиц техники.

Источник: izvmor.ru