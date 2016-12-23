В Саранске разыскивают подозреваемых в краже женского спортивного топика

Полиция Мордовии объявила в розыск неизвестных девушек, подозреваемых в краже из торгового центра.

Согласно предварительным сведениям, 20 декабря подозреваемые украли женский спортивный топик из магазина "Спортмастер", находящегося в ТЦ по ул. Гагарина, 99а, уже после чего вместе покинули торговый центр.

Первой девушке на вид 18-20 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы темные до плеч, была одета в темный пуховик с рисунком белого цвета и капюшоном, темные штаны, на ногах кроссовки.

Второй девушке на вид 18-20 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы рыжие до плеч, была одета в темный пуховик с рисунком белого цвета, на куртке капюшон с меховой опушкой, темные штаны, на ногах черные сапоги.

Если у вас есть информация о личностях разыскиваемых граждан, либо их возможном местонахождении, просьба сообщить в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия