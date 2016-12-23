В Мордовии столкнулись два большегруза: водитель "Мерседеса" госпитализирован

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП.

Инцидент случился на 442-м км трассы М-5 "УРАЛ", где водитель "Мерседеса" с полуприцепом не справился с управлением и протаранил "Вольво Трак".

В результате ДТП шофер "Мерседеса" получил серьезные повреждения и был госпитализирован.

По данному факту назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии