Житель Саранска отдал мошенникам 5 тысяч рублей при попытке приобрести автомобиль

В МВД Мордовии обратился 18-летний уроженец Саранска с заявлением о мошенничестве.

Пострадавший рассказал, что, отыскав нужный вариант по оптимальной цене на веб-сайте бесплатных объявлений, заявитель связался с продавцом. Неизвестный попросил за наш авто 70 тыс. рублей и заявил, что ему немедленно необходимы средства, поэтому если покупатель не заплатит немедленно, то он продаст транспорт иному желающему. При этом правонарушитель предложил подождать, если только пострадавший перечислит ему предоплату в размере 5 тыс. рублей, а другие средства привезет на место встречи. Заявитель согласился, однако, приехав по указанному адресу, выявил пустырь, продавец с авто так и не прибыл, все усилия установить связь с ним оказались безуспешны.

По данному факту проводится проверка. Розыск подозреваемых продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия