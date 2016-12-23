В Саранске открылась выставка советских новогодних украшений

В саранском Дворце детского творчества открылась выставка советских новогодних украшений.

Смотря на стеклянные шары и бусы, гирлянды, игрушки в виде домов, подводных лодок, космонавтов, картонных зверушек и фрукты-овощи из раскрашенной в различные цвета ваты, посетители старшего поколения могут вспомнить свое детство. А молодое поколение с не меньшим интересом увидят раритетные елочные убранства, пользовавшиеся популярностью, когда детьми были их родители, бабушки и дедушки.

Тут же есть и праздничные художественные почтовые открытки и плакаты, выпущенные в разные годы.

Одним из самых древних экспонатов является прекрасно сохранившаяся крупная фигурка Деда Мороза, сделанная из ваты еще до 1940-х годов.

По словам организаторов, выставка проработает до середины января 2017 года.

В то же время во Дворце детского творчества демонстрируется не менее любопытная экспозиция новогодних игрушек, которые собственными руками смастерили современные саранские школьники и их родители.

Источник: izvmor.ru