В Саранске водитель "Ниссана" сбил пенсионерку

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на ул. Республиканская, где шофер на "Ниссане" сбил пенсионерку, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП ее с различными травмами госпитализировали. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии