Житель Зубово-Полянского района убил своего собутыльника во время застолья

В МВД Мордовии обратилась жительница Зубово-Полянского района, рассказавшая о совершенном убийстве.

При выезде на место происшествия представители полиции выявили тело 28-летнего мужчины с ножевыми ранениями разных частей тела.

Было определено, что в ночь на 19 декабря пострадавший был в гостях у собственного приятеля, где они вместе распивали алкоголь. В момент застолья между мужчинами возникла размолвка, причиной которой стала ревность хозяина дома к своей сожительнице. Вследствие этого подозреваемый нанес потерпевшему 3 удара ножом в живот, бедро и грудь в область сердца. Уже после чего покинул место правонарушения. От полученных ран мужчина умер до приезда медиков.

В течение нескольких часов оперативными сотрудниками полиции во взаимодействии со следователем следственного комитета подозреваемый был задержан в соседнем селе. Причастность к совершенному преступлению мужчина не отрицает.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия