В Мордовии автоледи насмерть сбила пешехода

В Мордовии произошло смертельное ДТП.

Происшествие случилось на 58-м километре трассы Ковылкино - Первомайск, где автоледи на "Опеле" наехала на 49-летнего мужчину, идущего вдоль дороги.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель трезв.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии