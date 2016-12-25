Цицаров: Для меня "Мордовия" раньше была самой неудобной командой

Защитник ХК "Мордовия" Станислав Цицаров, который был признан лучшим в своем амплуа в первенстве ВХЛ по итогам ноября, вспомнил времена, когда играл против своего нынешнего клуба, а также рассказал о том, как чувствует себя в Саранске.

"На моей памяти команда всегда была хорошей. Здесь много опытных игроков, которые поиграли не только в нашей лиге, но и в "вышке" или даже в Суперлиге, которая была до КХЛ. Для меня "Мордовия" была самой неудобной командой. Против нее всегда было тяжело играть. Вратари, оборона, нападение - все на уровне. Два момента есть - они обязательно их реализуют.

Нынешний результат "Мордовии"? Есть и победы, есть и неудачи. "Ростову" три из четырех игр проиграли. В Барнаул, я считаю, неудачно слетали. Но в этом сезоне лига сильнее стала, команды подравнялись.

У меня в Саранске и родственники живут. Для меня этот город был знаком, поэтому мне здесь было не так тяжело освоиться. Мы здесь раньше частенько бывали, когда я был маленьким. Многое тут изменилось с тех пор, но в целом по городу ориентируюсь хорошо. Да и Саранск не такой большой, чтобы потеряться", - приводит слова Цицарова пресс-служба клуба.