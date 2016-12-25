Соболезнования главы Мордовии Владимира Волкова в связи с крушением Ту-154

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Ту-154. Самолет, следовавший из Сочи в Латакию, в воскресенье утром, 25 декабря, потерпел крушение в Черном море. На борту были 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых 8 военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Все они считаются погибшими.

"От всех жителей республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования всем родным и близким, друзьям и коллегам погибших. Вместе со всей страной мы глубоко скорбим по поводу трагической гибели людей. Это наша общая, горькая и невосполнимая утрата", - приводятся слова Волкова на официальном сайте главы РМ.

В течение всего сегодняшнего дня на месте крушения Ту-154 в Черном море продолжается поисково-спасательная операция, в которой принимают участие около 3 тысяч человек.

Источник: e-mordovia.ru