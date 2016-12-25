Солист из Мордовии получил признание на международном уровне

Солист саранского Дворца культуры Дмитрий Фадейкин стал обладателем сертификата номинанта международной премии "Филантроп". В этом месяце он принимал участие в республиканском фестивале художественного творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше". Мероприятие проводится с целью объединить людей с нарушением опорно-двигательной системы, зрения и слуха без ограничения возраста.

Фадейкин был отмечен высоким жюри под председательством народного артиста СССР Иосифа Кобзона за работу, которая стала достойным свидетельством высокой силы духа, стремления к самовыражению и реализации своего творческого потенциала.

Имена лауреатов и призеров Международной премии "Филантроп", присуждаемой раз в два года, будут названы в 2017 году.

Источник: mordovmedia.ru