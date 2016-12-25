В страшном ДТП на трассе Саранск - Пенза погибли 3 человека

Смертельное ДТП произошло на трассе Саранск - Пенза. В результате аварии погибли не менее трех человек, еще двое были ранены.

По имеющимся данным, авария произошла на участке автодороги между населенными пунктами Семилей и Кочкурово. Там столкнулись "ВАЗ-2112" и "Лада Приора".

В результате столкновения погибли два человека из "двенадцатой" (мужчина и женщина), а также мужчина из "Приоры". Еще двое пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в реанимацию. Личности погибших и пострадавших еще не установлены.

По факту аварии проводится проверка. Ее обстоятельства и виновники устанавливаются. Тем не менее в Сети уже появились первые фотографии с места трагедии.

Источник: izvmor.ru