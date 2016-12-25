Проживающий в Саранске дядя журналиста, погибшего в крушении Ту-154, рассказал о племяннике

Катастрофа самолета Ту-154, которая произошла над Черным морем утром 25 декабря, не оставила равнодушным ни одного здравомыслящего человека, а также затронула многие регионы страны. В их числе оказалась и Мордовия. Выяснилось, что в Саранске живет родной дядя Дмитрия Рункова – корреспондента "Первого канала", который находился на борту злосчастного лайнера.

"Дима мой племянник, он всегда был благородным и сдержанным человеком, строгим и внутренне собранным, профессионально корректным и ответственным. С близкими всегда был чуток и внимателен. Он родился в Архангельске. Его мама очень гордилась его успехами и собиралась переехать из Архангельска в Москву, поближе к своему единственному сыну", – приводит слова Сергея Рункова издание "Вечерняя Москва".

На борту Ту-154 были 8 членов экипажа и 84 пассажира. Все они считаются погибшими.

Источник: vm.ru