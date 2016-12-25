Стали известны подробности ДТП с тремя погибшими на трассе Саранск-Пенза

В Кочкуровском районе Мордовии на 31-м километре трассы Саранск – Пенза произошло смертельное ДТП, которое унесло три жизни. Как сообщалось ранее, еще два человека были доставлены в больницу.

В УГИБДД МВД по РМ сообщили, что инцидент приключился в 11:30 воскресенья, 25 декабря. По предварительным данным, виновником стал водитель "ВАЗ-2112", 34-летний мужчина. Он не удержал машину на своей полосе движения, выскочил на "встречку", где и произошло столкновение с "Приорой".

На месте трагедии погибли сам виновник ДТП и его 33-летняя супруга. Также скончался 21-летний пассажир "Приоры", а водитель и еще пассажир были госпитализированы.

Источник: newinform.com