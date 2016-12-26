В Саранске "КамАЗ" оставил без отопления почти целый район

Необычное ДТП произошло в воскресенье, 25 декабря, в Саранске. В результате инцидента почти целый район города остался без отопления.

Около 10 часов утра на улице Комарова КАМАЗ после разгрузки строительного мусора забыл опустить кузов. В таком положении грузовик и поехал по улице, задевая ветки деревьев и сшибая все на своем пути. В итоге автомобиль проехал около 400 метров и врезался в трубу отопления.

По словам очевидцев, на место ЧП сразу приехали сотрудники ГИБДД и аварийной службы. Скорее всего, виновнику инцидента, то есть, водителю грузовика, предстоит возместить ущерб городским коммунальным службам. Все подробности инцидента уточняются.

Источник: pg13.ru