В Мордовии подросток на снегоходе нашел около дороги труп

В Мордовии в 1,5 км от автомобильной дороги обнаружено тело мужчины, который числился пропавшим без вести. Труп обнаружил подросток, катавшийся на снегоходе, сообщает "Инфо-РМ".

По имеющимся данным, тело лежало на спине. В каком оно находилось состоянии, пока что неизвестно.

По предварительным сведениям, мужчина около 35 лет ушел из дома 13 декабря в районе остановки "Луч" в Саранске. С тех пор о его судьбе ничего известно не было. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска разыскивает троих юношей, которые подозреваются в краже из магазина "Спортмастер" в ТЦ "Макс" по ул. Гагарина.

Источник: info-rm.com